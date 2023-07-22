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Субсидія-2023: у Пенсійному фонді поточнили важливий момент

13:31 22 липня 2023
Гривні

Розмір субсидії на оплату послуг ЖКГ залежить від витрат та доходів усіх членів домогосподарства.

Як пояснили у Пенсійному фонді України, кількість членів домогосподарства визначається на початок місяця, з якого призначається житлова субсидія. Це питання врегульоване п. 24 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого урядовою постановою «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Наприклад, якщо субсидію призначено з липня 2023 року, то й кількість членів домогосподарства враховується станом на 1 липня 2023 року.

Для нарахування субсидії зазвичай окрім заяви вимагають також надавати й декларації про доходи. Втім, днями ПФУ повідомив про старт експериментального проєкту з оформлення заявки онлайн через сайт фонду. Декларацію в цьому випадку не вимагають — в заявці, окрім особистих та паспортних даних заявника, вказують й дані інших членів домогосподарства.

Фото Pixabay

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