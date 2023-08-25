Кабмін вирішив звільнити голову ДСНС після службової перевірки

В Україні, де раніше один з народних депутатів склав мандат, сталося ще одне звільнення у владній верхівці. Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС. Про це повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Виконання обов’язків Голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука. Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі», — йдеться у повідомленні.

Раніше міністр заявляв, що найближчим часом буде опубліковано результати внутрішніх перевірок, які проводяться в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Після них ухвалять відповідні рішення.

Зазначимо, що Сергій Крук є генерал-майором служби цивільного захисту. Народився 7 серпня 1977 року в м. Рівне. Закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС України та Київський національний університет внутрішніх справ. Є доктором наук з державного управління.

Володимир Демчук був призначений на посаду заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпорядженням КМУ від 23.05.2023 № 447-р.

Народився 17 травня 1979 року у м. Ізяслав Хмельницької області. Закінчив Військово-інженерний інститут при Подільській державній аграрно-технічній академії.

У 2016−2023 роках працював директором Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України.

Як писали «ФАКТИ», раніше Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи для п'ятьох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій, яким оголосили про підозру у справі щодо падіння гелікоптера ДСНС біля дитячого садочка в Броварах 18 січня 2023 року.

Тоді на борту перебували дев'ять людей, у тому числі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом внаслідок катастрофи загинули 14 людей, серед них одна дитина, а також всі, хто був на борту. Ще 31 людина, серед яких 13 дітей, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

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