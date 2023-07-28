Зґвалтував просто на вулиці та задушив: у Рівному по гарячих слідах розкрили жорстоке вбивство (фото, відео)

На Рівненщині правоохоронці по гарячих слідах розкрили злочин — вбивство, по`єднане зі згвалтуванням. Нещодавно подібний випадок стався на Прикарпатті — там вбили маленьку дівчинку.

А у Рівному зловмисник познущався та позбавив життя 29-річну жінку. Як повідомляють в обласному управління поліції, тіло уроженки Хмельниччини, яка працювала в обласному центрі, знайшов перехожий ранком 26 липня на вулиці Вʼячеслава Чорновола.

За результатами проведених невідкладних слідчих дій та розшукових заходів правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника: встановили його особу та затримали за місцем проживання в Рівному.

Фото поліції

Слідство з`ясувало, що 25 липня близько 23 години 32-річний чоловік після відпочинку на місцевій водоймі у стані сп’яніння повертався додому вулицею Чорновола. Побачивши на дорозі незнайому жінку, він посеред вулиці напав на неї, згвалтував та задушив. Зловмисник забрав у жертви хрестик із ланцюжком, мобільний телефон та пакет із продуктами.

Фото поліції

Фото поліції

«Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть жінки настала в результаті механічної асфіксії від стиснення шиї руками. Під час невідкладного обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили викрадені речі загиблої, залишки продуктів харчування та інші докази, які мають значення у справі», — йдеться у повідомленні.

Фото поліції

Наразі зловмисник затриманий, йому повідомили про підозру за пунктом 10 частини 2 статті 115 КК України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Також до ЄРДР внесені дані за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про затриманого, що він минулого року вийшов з місць позбавлення волі, де сім років відбував покарання за зґвалтування неповнолітньої та крадіжку.

Нагадаємо, що на Прикарпатті після згвалтування та вбивства дівчинки, які вчинив її родич, «полетіли голови» у районному керівництві поліції. Це сталося після того, як місцеві мешканці звинуватили у правоохоронців у неналежному виконанні обов`язків — раніше засуджений чловік, який вбив дитину, раніше нападав на жінку, але на це поліція не відреагувала.

Фото поліції Рівненщини

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