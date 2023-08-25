Кабмін підвищив зарплати частині українських бюджетників: кому і на скільки

В Україні, де раніше повідомлялось, що зарплати бюджетників на 2023 рік заморожено, було підвищено зарплати працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, на територіях активних та можливих бойових дій. А також працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору на територіях, де ведуться бойові дії. Відповідна Постанова була прийнята на засіданні Кабміну, інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, документом передбачається на період дії воєнного стану установити щомісячну надбавку за роботу:

— працівникам державних установ, закладів та організацій, які працюють на територіях активних бойових дій — 100% посадового окладу, на територіях можливих бойових дій — 50% посадового окладу;

— працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що здійснюють діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії — 100% посадового окладу. Йдеться про території щодо яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій). Це визначається Переліком територій, який затверджено наказом Мінреінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року.

Зазначається, що постанова була прийнята за поданням Мінекономіки і підтримана Мінреінтеграції.

Як писали «ФАКТИ», в Україні планують підвищити мінімальну зарплату в Україні у 2024 році.

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