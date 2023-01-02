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Гроші

Що буде з зарплатами в Україні: прогноз на 2023 рік

11:50 2 січня 2023
гривні

Після початку війни зарплати українців скоротилися у номінальному та реальному вираженні (з урахуванням інфляції). Але наступного року реальні зарплати можуть трохи зрости.

Такі прогнози дають уряд та Нацбанк, пише РБК-Україна.

Як уже відомо, цього року мінімальна зарплата не підвищуватиметься. З 1 січня 2023 року мінімальну заробітну плату встановлено на рівні 6700 гривень, у погодинному розмірі — 40,46 гривні.

У проєкті держбюджету на 2023 рік заклали зростання реальних зарплат на 1,4%.

Уряд очікує, що середньомісячна номінальна заробітна плата працівників брутто у 2022 році становитиме 14025 гривень та майже не зміниться порівняно з 2021 роком (14014 гривень).

Водночас через високу інфляцію (20,5%) у середньому за 2022 рік скоригована на індекс споживчих цін зарплата впаде на 16,9%.

У 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 гривні. Але через інфляцію 28,4% реальна зарплата зросте лише на 1,4%.

За прогнозом НБУ, у 2023 році реальні зарплати зростатимуть з огляду на підвищення попиту на робочу силу в окремих галузях, але досить повільно через галузеві диспропорції.

Зарплати бюджетників на 2023 рік заморожено. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2023 року складе 2 893 гривні.

Також не підвищуватимуться оклади працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами — працівників податкових та митних органів. Вона розраховуватиметься виходячи з прожиткового мінімуму у 2102 гривні.

У грудні українська влада заявила про намір знизити витрати на оплату праці працівників бюджетного сектора на 27% у номінальному вираженні порівняно з 2022 роком.

Раніше ми писали, як зміняться тарифи на комунальні послуги з 1 січня 2023 року.

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