Позиції Мінсоцу послабшали: якими будуть пенсії та мінімалка у 2024 році

Як відомо, мінімальну зарплату планують підвищити в Україні у 2024 році. Йдеться про суму трохи вищу за 900 грн.

Але ні підвищення мінімальної зарплати та пенсій у наступні роки не компенсує рівень інфляції.

Про це пише OBOZREVATEL.

Зараз Міністерство фінансів розробляє бюджет країни на 2024 рік. Щоб можна було порахувати головний кошторис країни, слід розуміти важливі макроекономічні показники — інфляцію, темпи зростання ВВП тощо.

Видання пише, що як завжди між Міністерством соцполітики (яке намагається підвищити зарплати та пенсії) та Міністерством фінансів (яке стоїть за оптимізацію видатків) відбувається затяжна конкурентна боротьба.

Експерти відзначають, що останнім часом позиції Мінсоцу значно послабшали. Тому не варто очікувати на різке підвищення соцстандартів. У проєкті, який планує затвердити Кабмін та передати до Ради, буде закладено такі показники:

- мінімальна пенсія 2024-го становитиме 2361 грн (збільшиться на 268 грн або на 12,8%),

- мінімальна зарплата становитиме 8000 грн (збільшиться на 1300 грн або на 19,4%, при цьому з січня вона становитиме 7100 грн, а з липня — вже 8000 грн).

Разом з тим, йдеться, що за 2023-й та 2024-й роки ціни, з урахуванням закладених прогнозів, зростуть на 52,2%.

«Тобто лише для того, щоб наступного року підвищення пенсій компенсувало зростання цін, мінімальна виплата мала становити 2944 грн. А натомість пенсіонери отримуватимуть лише 2361 грн. І тут слід зазначити, що пенсіонери практично всю свою виплату витрачають на продукти. А темпи подорожчання продуктів випереджають середню інфляцію за всіма товарами та послугами. Тобто насправді щоб пенсіонер міг купити таку ж кількість продуктів у супермаркеті, його пенсія мала вирости навіть більше, ніж на загальний рівень інфляції за три роки», — пише видання.

Мінімальна зарплата для того, щоб компенсувати інфляцію, наступного року має становити не 8000 грн, як передбачають у розрахунках, а 9893 грн. У такому разі підвищення мінімалки компенсувало б зростання цін.

За розрахунками фахівців, рівень пенсій та мінімальних зарплат не повернеться на показник до 24 лютого 2022 року (з урахуванням інфляції) навіть 2026-го.

Уряд розраховує підвищити мінімальну пенсію у 2025 році — до 2573 грн; у

2026 — до 2774 грн.

Мінімальну зарплату у 2025-му підвищать до 8370 грн, а у 2026-му — до 8956 грн.

Разом з тим вже зараз в Україні на ринку праці спостерігається дефіцит робочих рук. А якщо зарплати рости не будуть, то після закінчення воєнного стану українці масово будуть виїжджати на роботу за кордон.

Нагадаємо, нещодавно в Раді запропонували підвищити пенсії до прожиткового мінімуму.

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