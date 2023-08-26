Пекельна спека в Україні посилюється: коли чекати «спасенних» дощів
Згідно з прогнозом синоптиків, спека в Україні посилюватиметься.
Так, в суботу, 26 серпня, в Україні очікується +29+33 градуси, а завтра, в неділю на Одещині, Вінниччині, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті місцями до +35 градусів, пише синоптикиня Наталка Діденко.
Трохи легше дихатиметься завтра в східних областях, +25+29 градусів.
В той же час, звичайно, можливі і дощі. Сьогодні, 26 серпня, локальні дощі з грозами пройдуть на Волині та Рівненщині. На решті території буде сухо.
У Києві передбачається вихідними спекотна погода, близько +30 градусів. Опади суттєві — навряд, хіба в неділю в столиці в окремих районах є ймовірність локального дощу.
«Надалі, по тижню наступному, спека в більшості областей України посилиться! Якісь спасенні дощі можливі 30−31 серпня», — вважає Наталка Діденко.
Тому у найближчі дні спасатися від спеки українцям доведеться самотужки.
Наприклад, на природі.
В басейні в ТЦ.
Або у себе вдома на кухні — теж варіант.
Крім того, нагадаємо, українців ще чекає і тепла-теплісінька осінь! Так що попереду — маса позитиву!288