Пекельна спека в Україні посилюється: коли чекати «спасенних» дощів

Згідно з прогнозом синоптиків, спека в Україні посилюватиметься.

Так, в суботу, 26 серпня, в Україні очікується +29+33 градуси, а завтра, в неділю на Одещині, Вінниччині, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті місцями до +35 градусів, пише синоптикиня Наталка Діденко.

Трохи легше дихатиметься завтра в східних областях, +25+29 градусів.

В той же час, звичайно, можливі і дощі. Сьогодні, 26 серпня, локальні дощі з грозами пройдуть на Волині та Рівненщині. На решті території буде сухо.

У Києві передбачається вихідними спекотна погода, близько +30 градусів. Опади суттєві — навряд, хіба в неділю в столиці в окремих районах є ймовірність локального дощу.

«Надалі, по тижню наступному, спека в більшості областей України посилиться! Якісь спасенні дощі можливі 30−31 серпня», — вважає Наталка Діденко.

Тому у найближчі дні спасатися від спеки українцям доведеться самотужки.

Наприклад, на природі.

В басейні в ТЦ.

Або у себе вдома на кухні — теж варіант.

Крім того, нагадаємо, українців ще чекає і тепла-теплісінька осінь! Так що попереду — маса позитиву!

288

Читайте нас у Facebook та Instagram