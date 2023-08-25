В Україну йде нова хвиля спеки: на вихідних стовпчики термометрів знову піднімуться вище за відмітку +30

Після днів прохолоди найближчим часом на тлі надходження в Україну теплого субтропічного повітря з Балканського півострова очікується чергова хвиля спеки. Про це повідомив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

«Найближчими днями на тлі надходження до нас теплого субтропічного повітря з Балканського півострова очікується чергова хвиля спеки. Стовпчики термометрів у денний час подолають 30-градусну позначку, а в центральних, південних та місцями західних областях повітря розжариться до +32…+37 °С. При цьому на тлі скорочення тривалості світлового дня нічні температури матимуть дуже комфортні значення. Суттєвих опадів в Україні не передбачається, за винятком західних регіонів, де переважно в денний час є ймовірність грозових дощів, подекуди у супроводі таких конвективних явищ, як град та шквалисті пориви вітру», — заявив він.

Субота, 26 серпня

У західних областях вночі без опадів. У другій половині дня та ввечері місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали, 15 — 20 м/с. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +30…+35 °С. У Карпатах вночі +9…+14 °С, вдень +23…+28 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +27…+32 °С. У центральній частині країни малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21°С, вдень +28…+33 °С. У південній половині України та в Криму малохмарно, без опадів.

Вітер південний, 5 — 10 м/с, на Одещині 9 — 14 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +30…+35 °С. У східній частині малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С, вдень +25…+30 °С.

Неділя, 27 серпня

У західних областях вночі місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вдень у Карпатах, на Прикарпатті, а також у районі Полісся очікується нестійка погода: грозові дощі, в окремих пунктах град та шквали, 15 — 20 м/с. Вітер змінних напрямків, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +14…+19 °С, вдень +29…+34 °С. У Карпатах вночі +10…+15 °С, вдень +24…+29 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, вдень +28…+33 °С. У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, вдень +32…+37 °С. На півдні України та в Криму очікується спекотна та суха погода. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °С, вдень +32…+37 °С. У східній частині без опадів. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, в денний +28…+33 °С.

Відома синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує посилення спеки.

«26−27 серпня в Україні очікується +29+33 градуси, в неділю на Одещині, Вінниччині, у Чернівецькій, Івано-Франківській областях та на Закарпатті місцями до +35 градусів. Трохи легше дихатиметься завтра в східних областях, +25+29 градусів. Дощі. У суботу локальні дощі з грозами пройдуть на Волині та Рівненщині. І все. У неділю окремі грозові дощі ймовірні на півночі та в центрі. Не густо. На решті території буде сухо. У Києві передбачається вихідними спекотна погода, близько +30 градусів. Опади суттєві — навряд, хіба в неділю в столиці в окремих районах є ймовірність локального дощу. Надалі, по тижню наступному, спека в більшості областей України посилиться! Обережно з вогнем, бо почали вже масово палити бадилля. Якісь спасенні дощі можливі 30−31 серпня», — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», синоптикиня Віра Балабух спрогнозувала аномально теплу осінь, а лікарі дали поради, як пережити спекотні дні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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