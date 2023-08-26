«Блакитна кров»: в рф вияснили причини «зарозумілої» поведінки старшої доньки Примадонни Христини Орбакайте

До старшої доньки Пугачової Христини Орбакайте завжди прикуто багато уваги. На декого вона справляє враження холодної та зарозумілої жінки. Довгий час здавалося, що причина цього — її зірковий статус.

Насправді все значно складніше, пишуть російські ЗМІ.

Виконавиця з'явилася на світ у родині Алли Пугачової та Миколаса Орбакаса. Можна подумати, начебто гонор та непростий характер передалися дівчинці від матері. Але насправді причина цього — батько.

«У рисах обличчя спадкоємиці Пугачової навіть незнайома із сім'єю людина побачить ознаки „блакитної“ крові. Довгий видатний ніс, бліда шкіра, світле волосся і високий ріст говорять про приналежність до знаті», — пише автор статті.

За інформацією ЗМІ, батько Христини Орбакайте — спадковий барон. Через це дівчинку в дитинстві навіть називали «баронесочкою».

Сама Примадонна якось казала, що обрала Миколаса в чоловіки через його аристократичне походження. В той же час продюсер Андрій Разін стверджує, що саме Орбакас був для Пугачової єдиним коханням, тим самим чоловіком, з яким артистка була по-справжньому щасливою.

За інформацією журналістів, Аллі Пугачовій ще не виповнилося і двадцяти, коли подруга раптом запропонувала їй погадати і сказала: вона обов'язково буде видатною. Але в той момент перспектива стати знаменитою цікавила майбутню зірку радянської естради набагато менше, ніж питання про те, коли вона зустріне свого нареченого і вийде заміж. Подруга, здається, навіть не задумалася, а одразу сказала: ось завтра в казенному будинку ти зустрінеш свою долю.

А наступного дня Алла Пугачова йшла по фоє естрадно-циркового училища і не знала, що з балкончика другого поверху за нею спостерігає молодий чоловік. Співачка прийшла на прослуховування, претендуючи на роль солістки у програмі, яку готував для практики третій курс.

Третьокурсник Миколас Орбакас, який спостерігав за дівчиною, поспішив до аудиторії та у дверях зіткнувся з Аллою Пугачовою. Дівчина здалася йому звичайнісінькою: невеликого зросту, з розсипом ластовиння на обличчі і копною рудого волосся. Але вона зуміла підкорити всіх і відразу, тільки-но заспівала кілька своїх пісень. А потім виявилося, що Алла ще й дуже комунікабельна, весела та заводна.

Якось вони були всім гуртом у гостях у концертмейстера. Коли всі давно спали, Миколас і Алла все спілкувалися і ніяк не могли наговоритися. Напевно, з тієї самої нічної розмови і почалася їхня взаємна симпатія, через кілька місяців вони вже зустрічалися. Алла практично одразу познайомила Миколаса з батьками, які одразу прийняли майбутнього зятя. Та й Алла, приїхавши до майбутнього чоловіка до Литви, сподобалася його родичам з першого погляду.

З дня першої зустрічі Алли Пугачової та Миколаса Орбакаса до розпису у Грибоєдівському РАГСі минуло рівно пів року. При цьому ініціатором одруження була саме співачка. Втім, наречений навіть не чинив опір, хоч і вважав себе не надто готовим до сімейного життя.

Весілля їх важко було назвати скромним. На ресторан молодята не розраховували, але в закусочну, що знаходилася неподалік будинку, де жили батьки Алли Борисівни, молодих привітати прийшли чоловік сімдесят. Готували їжу вдома у Пугачових, а в закусочну носили готові страви. Весілля було веселим, а наречений і наречена щиро вірили: це на все життя.

Жили молоді у 17-метровій кімнаті у комуналці, де Миколас разом з другом буквально за пару днів зробили косметичний ремонт. Там народилася через півтора року Христина. Спочатку Алла Пугачова не відходила від доньки, не довіряючи нікому турботи про дитину. Щоправда, їй дуже допомагала мати Зінаїда Архіпівна.

Коли ж у співачки зникло молоко, вона одразу повернулася на роботу, почала їздити на гастролі.

Христина Орбакайте, попри те що мати й батько розлучилися, підтримує стосунки з батьком. Вона кожного року приїжджала на канікули до Орбакаса у Литву. Жінка приїздить до тата зі своїми дітьми та чоловіком.

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