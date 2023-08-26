Переваги посіву часнику літом: чому біологи радять робити це у серпні

Досвідчені городники знають, що часник треба збирати одразу після свята Петра й Павла.

А от питання — коли збирати часник — для декого спірне.

Багато хто не розуміє, навіщо сіяти часник в серпні, адже тільки в липні був прибраний врожай цієї культури.

Але є переваги такого посіву часнику, пише «Доброта».

Часник кладуть в лунки на 15 см завглибшки, завдяки чому культура має захист від передчасного зростання.

Також, потрібно зробити подушку з піску, щоб вберегти культуру від хвороб.

Спочатку необхідно перекопати грядку, удобрити її та зробити лунки за допомогою держака лопати.

В кожну лунку насипати по 1 ст. л. піску й додати по ½ ст. л. попелу. Потім покласти зубок часнику.

Засипати ямки 1−2 ст. л. піску.

Вирівняти грядку за допомогою грабель та укрити її до весни. Таким чином бур’яни не проростатимуть, а ґрунт стане щільнішим від дощів та снігу.

Раніше ми писали, що потрібно зробити з полуницею сьогодні та найближчими місяцями для того, щоб наступного року мати гарний врожай.

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