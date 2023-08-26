Існує декілька законних причин: коли можна відмовитися від повістки

В Україні продовжено загальну мобілізацію. Працівники ТЦК активно вручають повістки військовозобов'язаним українцям.

Важливо, що повістка може бути лише письмово, і, якщо дані вказані неправильно, військовозобов'язані можуть відмовитися від отримання документа.

Такий коментар дав юрист юридичної фірми Gracers Сергій Савінський, пише РБК-Україна.

За його словами, всього існує чотири види повісток: повістка для уточнення облікових даних, повістка для проходження військово-лікарської комісії, повістка-призов на службу та мобілізаційне розпорядження.

«Повістка повинна відповідати чітким вимогам у тому, що стосується оформлення. У грудні 2022 року Кабмін України затвердив нові правила ведення військового обліку, серед іншого, оновилася і форма повістки», — зазначив Савицький.

Він підкреслив, що повістка може бути лише письмово, і видають її лише конкретному військовозобов'язаному. У ній має бути прописаний обов'язок одержувача з'явитися до ТЦК та СП (військкомат).

«У повістці мають бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові особи, на яку виписується цей документ. Повинно бути зазначено, де проживає дана особа. Однак паспортні дані не вказуються», — наголосив Савицький.

Якщо ті чи інші дані вказані з очевидними помилками, від повістки можна відмовитися. За словами юриста, такий документ не спричинить накладання штрафу. Навіть якщо повістку вручать, одержувач може її проігнорувати, оскільки це не спричинить для нього будь-яких небажаних наслідків. Важлива наявність суттєвих відмінностей від основної затвердженої форми повістки.

Інші причини, щоб відмовитися від повістки:

- заповнений бланк повістки частково доповнювався;

- вказані неправильні персональні дані одержувача;

- повістку вручає особа, яка не має на це повноважень;

- відсутня печатка військкомату.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нові правила вручення повісток.

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