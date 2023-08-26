В Україні планують видавати більше повісток: кому приготуватися

Після масових обшуків у військкоматах до президента України Володимира Зеленського звернулися військові з проханням збільшити масштаби мобілізації.

Про це пише сайт ТСН.

При цьому висловлюються різні припущення: що буде розширено «віковий поріг» для мобілізованих, будуть відбуватися заходи з оповіщення на робочих місцях військовозобов’язаних тощо.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов, обізнаний з аспектами мобілізації, каже, що припущення про збільшення вікового порогу, призов багатодітних батьків — стосовно цього в законодавстві жодні зміни наразі не анонсувалися.

«Є визначений українським законодавством порядок мобілізації. Реалізуються ті пункти, які там зазначені, — розповів Владислав Селезньов. — Жодних змін у законодавстві не анонсували. Наприклад, про те, що будуть мобілізовувати багатодітних батьків. Мобілізаційний потенціал нашої країни чималий. Ключова проблема в тому, що, на жаль, попри норми законодавства про те, що саме держава має проводити мобілізацію, де-факто її проводять представники ТЦК.

Фактично — Збройні сили. Реєстри Збройних сил не є досконалими, тривають дискусії про те, чи можна дати військовим доступ до баз виборців, фіскальної та прикордонної служб, баз МВС, щоб кожен громадянин України віком від 18 до 60 років, який потрапляє під норму дії закону „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку“, був на обліку. На жаль, це питання досі не вирішене, але мобілізаційний потенціал України ще дозволяє проводити донабір без змін до законодавства».

До цього Селезньов додав, що, на його думку, в українському уряді відбудеться трансформація, буде розуміння, що мобілізація — це не виключно справа військових.

«Цим має займатися вся держава разом з урядом, який має забезпечувати, зокрема, й належним чином організоване оповіщення громадян. Є запит на соціальну справедливість. Хтось брав участь під час перших хвиль мобілізації 2014−2016 років, потім повернувся до війська під час повномасштабної навали ворога, хтось ігнорував виклики до ТЦК і тоді, і зараз. Тому має бути приведений до ладу облік, щоб не було винятків», — резюмував експерт.

Водночас джерела видання в обласних військкоматах розповіли, що після заяви президента України ще жодних письмових вказівок про посилення мобілізації не надходило, але зовсім не виключено, що це станеться найближчим часом.

«Поки що єдиним напрямком, де можливе посилення, можна вважати оповіщення на підприємствах, на робочих місцях військовозобов’язаних. Інші напрямки, на наш погляд, були посилені після повномасштабного вторгнення», — повідомило джерело в одному з обласних військкоматів.

Нагадаємо, в Україні пропонують розширити перелік осіб, які можуть вручати повістки призовникам та військовозобов’язаним. Адвокат прокоментував, які наслідки такого нововведення можуть бути.

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