Очікується додатковий призов: Данілов прояснив ситуацію з мобілізацією

Поки в рф формують списки бажаючих стати «гарматним м'ясом», Україні можуть оголосити додатковий призов до ЗСУ. Про це сказав в ефірі Українського Радіо секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, військове керівництво вже звернулося з відповідним проханням до глави держави Володимира Зеленського. Командування ЗСУ просить поповнити кількість особового складу у війську для боротьби з переважаючими силами агресора.

«Буде, найімовірніше, додатковий призов, але це не значить, що ми перетнемо ті межі, які затвердили ще 24 лютого 2022 року. Ми ще жодного разу не виходили на ті показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і вони призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань», — сказав він.

Данілов вважає, що посилювати мобілізацію держава не планує.

Секретар РНБО підкреслив, що мобілізація в Україні триває понад рік, але вона відбувається з урахуванням необхідної на цю мить кількості призовників.

«Відпрацьовано вже не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є», — додав Олексій Данілов.

Крім того, в перший місяць осені точно не мобілізують:

громадян, котрих визнали в установленому порядку особами з інвалідністю;

жінок та чоловіків, які утримують трьох та більше дітей віком до 18 років;

жінок та чоловіків, котрі самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років.

Також призову не підлягають:

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, котрі виховують хвору дитину (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі псих I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, котра отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги (це має підтверджуватись документом, виданим лікарсько-консультативною комісією).

Нагадаємо, раніше у військовому керівництві спростували пропущення про можливість збільшення вікового порогу, та призову багатодітних батьків.

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