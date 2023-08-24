«Перемоги і миру!»: Софія Ротару привітала українців з Днем Незалежності

Легендарна співачка Софія Ротару приєдналася до зірок, які привітали українців з головним святом для нашої країни.

В сторіс в Instagram Ротару розмістила барвистий малюнок, на якому зображений український прапор у квітах.



Світлину Софія Михайлівна підписала українською мовою:

«З Днем Незалежності України. Перемоги і миру!» — побажала землякам зірка.

Як відомо, з початком жахливої війни Софія Ротару перестала «грати в мовчанку» і гостро реагує на події, що відбуваються в Україні.

Днями співачка розмістила у блозі гарну світлину-анімацію, на якій були зображені синьо-жовті стяги у сонячному промінні. Таким чином зірка привітала шанувальників з Днем українського прапора, який ми святкували напередодні Дня Незалежності — 23 серпня.

Ротару дуже боляче реагує на обстріли росіян по українських містах, на жертви серед мирного населення. За її словами, кожна така трагедія в черговий раз розбиває її серце.

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