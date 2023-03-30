Софія Ротару привітала з 49-річчям невістку, а її онука Сонечка — маму

Легендарна співачка Софія Ротару, яка у день ЗСУ висловила слова вдячності воїнам, які рятують країну від російських ракет, привітала невістку Світлану з днем народження — їй виповнилося 49 років.

В особистому блозі артистка опублікувала фото іменинниці та написала: «Дорога Світланочко, з днем народження»

Не забула про матусю й онука Софії Ротару — юна Соня Євдокименко.

«З днем народження», — лаконічно написала Соня англійською мовою, додавши: «Дякую за твоє керівництво, підтримку та демонстрацію, що вічне кохання є».

Нагадаємо, що син Софії Ротару Анатолій одружився з коханою в 1994 році після недовгих залицянь. Того ж року невістка подарувала співачці онука Анатолія. Через 7 років Ротару стала бабусею вдруге: у неї народилася онука, яку назвали на честь знаменитої бабусі Софією.

Нагадаємо, що онук співачки після невдалої спроби таки зміг виїхати за кордон та засвітився у Парижі.

Він вже рік зустрічається з моделлю Елізабет Трейгерман.

Фото з соцмереж

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