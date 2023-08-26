Військкоматам скоро відкриють доступ до держреєстрів: як це вплине на мобілізацію

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Уже восени військкомати можуть отримати доступ до реєстрів МВС, МЗС та ДПСУ.

Юристка Оксана Доготер пояснила VESTI, як ця зміна вплине на мобілізацію.

Експертка зазначає, що такі зміни дозволять покращити її процес та полегшать життя військовозобов’язаним.

«Річ у тому, що у нас паперова форма військового обліку відходить на другий план. На мою думку, це спрощує ситуацію для тих військовозобов’язаних, які будуть звільнені від мобілізації. Бо вони зможуть спокійно собі пересуватися всією Україною. Їхні відомості будуть внесені до відповідних реєстрів», — пояснила юристка.

За словами Оксани Доготер, їх буде три:

для українців, що підлягають мобілізації та які можуть бути виключені з військового обліку;

для громадян, яких виключають з військового обліку;

для військовозобов’язаних, які поновили дані про себе.

«На мою думку, це спростило б ситуацію загалом. У такому випадку це логічно і навіть необхідно. Бо ми вже маємо відходити від паперової форми радянського ведення обліку. І формат електронного реєстру буде досить зручний», — зазначила Доготер.

Зокрема, військовим більше не доведеться постійно носити зі собою документи, адже уся інформація зберігатиметься у реєстрі.

«Втім, будуть певні складнощі для тих, хто уникає цих поновлень даних і уникає надання відомостей про себе в ТЦК», — додала адвокатеса.

Зазначимо, що реєстри ще не закріплені та не визначені на законодавчому рівні.

Нагадаємо, що нещодавно до президента України Володимира Зеленського звернулися військові з проханням збільшити масштаби мобілізації, і він погодився виконати їх прохання. При цьому висловлюються різні припущення, як це буде зроблено: шляхом розширення «вікового порогу» для мобілізованих, посиленням заходів з оповіщення на робочих місцях військовозобов’язаних тощо.

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