Помер видатний радянський режисер Гліб Панфілов

У суботу, 26 серпня, помер відомий радянський театральний та кінорежисер Гліб Панфілов. Йому було 89 років. Про смерть Панфілова повідомив директор театру «Ленком» Марк Варшавер. Він назвав режисера унікальним талантом.

Причина смерті поки не повідомляється, проте відомо, що у травні Панфілов переніс інсульт і провів деякий час у лікарні.

Дату та місце прощання з режисером визначать пізніше.

Гліб Панфілов народився 21 травня 1934 року у Магнітогорську. На початку кар'єри працював на свердловському телебаченні, де зняв кілька фільмів. 1966 року перейшов на «Ленфільм», де зняв перший художній фільм — «У вогні броду немає».

У 1970 році вийшла картина «Початок» з Інною Чуріковою у головній ролі, яка стала культовою у СРСР. Під час зйомок цього фільму Панфілов та Чурикова одружилися. Для Гліба це був другий шлюб. Перша дружина народила у 1957 році сина Анатолія, який став актором та художником-постановником.

Панфілов та Чурикова прожили у шлюбі 50 років до смерті актриси 14 січня 2023 року. У них залишився син Іван (народився 1978 року). Він зробив кар'єру продюсера та ресторатора.

Журналіст Юрій Голігорський, який дружив і працював із Чуриковою та Панфіловим, сказав: «Абсолютно всім кіношникам була відома чесність у стосунках, твердість поглядів та фантастична працездатність подружжя Панфілових. Старий друг Панфілових кінорежисер Дмитро Барщевський сказав якось в інтерв'ю: «Вони були готові голодувати, але ніколи не йшли на поводу у цензури. Не кожен так міг, як вони…»

Гліб Панфілов ставав лауреатом кінофестивалів у Венеції, Локарно та Берліні. У 1990 році на Каннському кінофестивалі він був нагороджений спеціальним призом за видатні художні досягнення за фільм «Мати». 2020 року режисер отримав приз Міжнародного кінофестивалю ім. Андрія Тарковського «Дзеркало» за визначний внесок у кіномистецтво.

Панфілов є автором сценарію та режисером фільмів «Іван Денисович», «Васса», «Без вини винні». Він також зняв серіал «У колі першому».

У театрі режисер дебютував у «Ленкомі» виставою «Гамлет» із Олегом Янковським у головній ролі.

Нагадаємо, що 9 серпня померла знаменита радянська актриса Віра Васильєва.

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