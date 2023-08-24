ISW: путін напевно наказав збити літак пригожина. Але хто ж був на борту?

путін не пробачив пригожину заколот у червні нинішнього року та, ймовірно, наказав військовому командуванню збити літак ватажка ПВК «Вагнер». Таким чином, російський диктатор відновив своє верховенство й помстився за приниження після заколоту. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, міністр оборони сергій шойгу та начальник генштабу генерал армії валерій герасімов навряд чи стратили б пригожина без наказу путіна.

«Майже, напевно, наказ путіна російському Міноборони збити літак пригожина, швидше за все, є публічною спробою відновити своє панування та помститися за приниження, яке збройне повстання групи ПВК „Вагнер“ 24 червня завдало путіну та російському Міноборони», — йдеться в публікації.

Експерти припускають, що путін вирішив, що він достатньо відокремив пригожина від ПВК «Вагнер» і може ліквідувати його, не перетворюючи на «мученика» для бойовиків угрупування, що залишилися.

Також ймовірно, що диктатор міг віддати наказ про ліквідацію через побоювання, що пригожин перейшов заздалегідь встановлену «червону межу», намагаючись зберегти доступ ПВК «Вагнер» до операцій в Африці.

Як відомо, після тривалої паузи 21 серпня з'явилося відео пригожина, в якому він заявив, що вагнерівці поширюють свою присутність в Африці.

Аналітики зазначили, що завадити планам пригожина в Африці мав заступник начальника ГРУ (начальник Служби спеціальних заходів) генерал-полковник Андрій Авер'янов. За даними інсайдерів, раніше Авер'янов брав участь в інших гучних замахах, таких як отруєння Сергія та Юлії Скрипалів. Цілком можливо, що підручні путіна скористалися панікою та імпульсивністю пригожина для його усунення.

Про ймовірність такого сценарію пригожин, напевно, знав і протягом кількох останніх років готував собі команду двійників. Ще однією підставою для такого твердження стала історія росіянина Руслана Юнусова, про яку розповіла російська служба Бі-бі-сі.

Уродженець Ярославської області Юнусов служив у СОБРі, та був у карному розшуку міста Всеволожськ поруч із Санкт-Петербургом. У 2016 році він звільнився з поліції та працював охоронцем. 2018 року Руслан офіційно отримав паспорт на ім'я Євгена Вікторовича Пригожина. Тоді він пояснив рішення змінити ім'я, по батькові та прізвище «через діяльність». Юнусов не став детально пояснювати, що саме він мав на увазі.



У червні 2018 року охоронець Пригожин брав участь у нападі на бізнесмена в Санкт-Петербурзі та здирстві великої суми грошей. За цей злочин у 2020 році був відправлений на вісім років до колонії. Перебуваючи в ув'язненні, він подав заяву про повернення йому колишнього імені. Йому відмовили.

Юнусов був не єдиним повним тезкою «кухаря путіна».

У 2018 році генеральний директор компанії «Інжиніринг.ру» Дмитро Олексійович Алексєєв також став Євгеном Вікторовичем Пригожиним. Менш ніж через рік новоспечений Пригожин склав повноваження в компанії та відтоді жодними юридичними особами не володів і не керував.

У травні 2020 року повним тезкою «кухаря путіна» раптово став гендиректор компанії «Електротехснаб» Леонід Миколайович Красавін. Причому в цього пана збігається і дата народження зі справжнім пригожиним. Видання «Відкриті медіа» з'ясувало, що Красавін був у минулому судимий за підробку документів.

2021 року, коли пригожин уже перебував під санкціями ЄС, ЗМІ повідомляли про візити до Європи його «двійників». Зокрема, голова департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив тоді в інтерв'ю «Радіо Свобода», що операцію було підготовлено російськими спецслужбами з метою продемонструвати слабкість Євросоюзу та європейських прикордонників.

Російські ЗМІ повідомляли цього літа, що в день заколоту 24 червня 2023 року під час обшуків у будинку пригожина силовики знайшли фальшиві паспорти інших людей з його фотографією — наприклад, на ім'я Дмитра Гейлера. Під цим ім'ям пригожин лікувався як VIP-пацієнт медичного центру СОГАЗа. Справжній Гейлер, як з'ясували журналісти «Радіо Свобода», був простим водієм.

«Кухар путіна» також користувався паспортами на ім'я Олега Семенова та Володимира Боброва. Про це повідомляв «Проєкт. Медіа». Ймовірно, пригожин використав «двійників», щоб приховати свої пересування. Тому запитання, чи був справжній пригожин на борту літака, збитого у Тверській області, залишається відкритим.

Раніше глава ЦРУ допустив убивство путіним свого «кухаря».

282

Читайте нас у Facebook та Instagram