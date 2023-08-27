У Польщі вирішують, як утримати українців, які масово залишають країну

Українські біженці, які зараз знаходяться у країнах Євросоюзу, починають повертатись додому. Різні країни по-різному ставляться до цієї проблеми.

Якщо влада Чехії буде доплачувати біженцям, які вирішили повернутися в Україну, то у

Польщі навпаки уряд звернувся до бізнесу з проханням створити умови для українців. Йдеться про зарплати та бонуси.

Про це пише Rzeczpospolita.

Польські експерти з ринку праці зазначають, що багато українців, які приїхали до Польщі, їдуть у Німеччину, де зарплати більші. Так, близько 70−80% українців, які почали працювати в готельному бізнесі країни, поїхали та не повернуться на роботу восени.

Кількість українців, які потрібні в різних галузях, продовжує зростати. Для влади сприяння їх утриманню стало пріоритетом, пише видання.

Як повідомляли «ФАКТИ», за чисельністю українських біженців зараз перше місце займає Німеччина. Перебування у цій країні є більш вигідним для біженців з фінансової та соціальної точки зору. Люди відчувають більше підтримки від держави.

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