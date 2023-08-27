37.65 / 38.48 40.97 / 41.96
Київ: +32
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

У Польщі вирішують, як утримати українців, які масово залишають країну

17:52 27 серпня 2023
люди

Українські біженці, які зараз знаходяться у країнах Євросоюзу, починають повертатись додому. Різні країни по-різному ставляться до цієї проблеми.

Якщо влада Чехії буде доплачувати біженцям, які вирішили повернутися в Україну, то у
Польщі навпаки уряд звернувся до бізнесу з проханням створити умови для українців. Йдеться про зарплати та бонуси.

Про це пише Rzeczpospolita.

Польські експерти з ринку праці зазначають, що багато українців, які приїхали до Польщі, їдуть у Німеччину, де зарплати більші. Так, близько 70−80% українців, які почали працювати в готельному бізнесі країни, поїхали та не повернуться на роботу восени.

Кількість українців, які потрібні в різних галузях, продовжує зростати. Для влади сприяння їх утриманню стало пріоритетом, пише видання.

Як повідомляли «ФАКТИ», за чисельністю українських біженців зараз перше місце займає Німеччина. Перебування у цій країні є більш вигідним для біженців з фінансової та соціальної точки зору. Люди відчувають більше підтримки від держави.

242

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

В Україні планують видавати більше повісток: кому приготуватися

Пугачова з дочкою та колишнім чоловіком

«Блакитна кров»: в рф вияснили причини «зарозумілої» поведінки старшої доньки Примадонни Христини Орбакайте

Гороскоп

У Раків несподівані зміни на краще, Левів чекає бій із сильним противником, а Дівам допоможе холоднокровність: гороскоп на 27 серпня 2023 року

Родина співачки

Софія Ротару не змогла продати квартиру в москві, зате придбала житло в Італії, — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту