Влада Чехії доплачуватиме біженцям, які вирішили повернутися в Україну

У Чехії, де влітку цього року змінили правила щодо компенсацій на оплату житла біженцям з України, планують підготувати спеціальну програму з добровільного повернення українців на батьківщину. Йдеться, зокрема, про допомогу та відшкодування частини витрат у таких випадках.

Як пише radio.cz, чеський уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку буде виділено кошти, а потім запустити проект. Також планується, що тимчасовий захист українцям продовжать до кінця березня 2025 року.

За даними МВС Чехії, в країні знайшли притулок 360 900 біженців — переважно це жінки та діти з візами тимчасового захисту.

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«Необхідно реагувати на зростаючий попит іноземців на допомогу у поверненні до України. Хоча ситуація в Україні багато в чому не задовільна, доречно запропонувати допомогу тим, хто зацікавлений у поверненні», — заявили ініціатори поправки.

Видання, посилаючись на дані опитування «Голос українців», проведеного PAQ Research спільно з соціологами Чеської академії наук, зазначає, що у червні поточного року про бажання повернутися додому заявила чверть біженців. А роком раніше кількість охочих повернутися становила третину опитаних респондентів. Половина учасників опитування повідомила, що вони однозначно планують залишитись за кордоном.

Нагадаємо, що з червня цього року в Чеській Республіці скасували тариф HN2 (для осіб з матеріальними труднощами) для проїзду в транспорті. Його запровадили для громадян України рік тому.

Координаторка політичних програм організації Громадянська мережа ОПОРА Ольга Айвазовська повідомляла, що соцдослідження засвідчили, що 17% українських біженців вже вирішили не повертатися в Україну після закінчення війни.

Фото Pixabay

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