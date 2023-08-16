«Польща більше не номер один»: стало відомо, яка країна лідирує за чисельністю українських біженців

Більше року тому польський кордон перетнули мільйони українців, і більшість біженців вирішили залишитися в Польщі. Зараз ситуація змінилася. Згідно з останніми аналізами, в Польщі перебуває близько 968 000 біженців з України. Країну вже випередила Німеччина, де вже майже 1,08 мільйона біженців. При цьому кількість постійно зростає, а в Польщі — неухильно зменшується. Раніше повідомлялося, що українські біженці допомогли збільшити населення ФРН.

Як розповіла Олена Бабакова, експертка Фонду «Воля народу», в інтерв'ю Business Insider, Польща спочатку приваблювала не лише доброзичливістю своїх людей.

«Ми прикордонна країна, тому деякі люди просто хотіли перечекати перші моменти війни в нашій країні і подивитися, що буде далі. Також колосальне значення мав той факт, що біженці зазвичай прямують туди, де у них є сім'я або друзі. А родичі в західних країнах у них були досить рідко. — зазначила вона. — Відверто кажучи, лише після 24 лютого українці середнього класу змогли без особливих труднощів виїхати на тривалий час до Німеччини чи Франції. Однак багато чого змінилося. Берлін почав приймати санкції і погоджуватися на постачання важкого озброєння в Україну. І він почав залучати все більше біженців. Опитування, проведене німецьким урядом, показує, що 37% українців хочуть залишитися в країні назавжди, навіть якщо війна нарешті закінчиться. Для порівняння, близько 19% біженців хочуть залишитися назавжди в Польщі».

Безумовно, перебування в Німеччині є більш вигідним для біженців і з фінансової точки зору, зазначає ЗМІ. Як правило, дорослі шукачі притулку мають право на 410 євро допомоги. Після надання притулку біженці можуть працювати, і, звичайно, ставки набагато вищі, ніж у Польщі.

Мінімальна заробітна плата в цій країні становить 12 євро за годину. Мовний бар'єр залишається, хоча дослідження, проведене урядом у Берліні, свідчить, що три чверті українських біженців у цій країні пройшли курси. Такі курси зазвичай фінансуються німецькими державними установами. У Польщі біженці можуть претендувати, наприклад, на 500 злотих і більше.

Бабакова також зазначає, що спочатку українці боялися залишатися в Німеччині чи інших країнах через велику кількість бюрократії.

«Однак пройшовши через цю бюрократію, розумієш, що імміграційна система в Німеччині працює. Держава часто оплачує житло для біженців — іноді навіть ліжко-місця в Берліні чи інших великих містах, відправляє їх на мовні та професійні курси, виплачує допомогу по безробіттю, достатню для покриття базових витрат. У Польщі з цим є проблема. Так, ви отримуєте 500 злотих з гаком, але чи може на це прожити мати-одиначка з двома дітьми у Варшаві? У Німеччині школи більш відкриті для іммігрантів, і це має величезне значення для матерів. У західних школах більше емпатії».

Раніше «ФАКТИ» писали, як велика війна змінила та ще змінить чисельність населення України.

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