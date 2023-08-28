Російського актора, який назвав війну проти України ганьбою росії, «вирізали» з серіалу, замінивши дипфейком

Популярний російський актор Максим Віторган днями дізнався з коментарів у соцмережах, що його «вирізали» з другого сезону серіалу «Контакт». Однак його не стали замінювати іншим актором. Замість цього творці серіалу використали так званий дипфейк. Це технологія створення зображень (фото і відео), заснована на можливостях штучного інтелекту. Нагадаємо, що «ФАКТИ» писали, у росії вже пропонували відкоригувати «Іронію долі» за допомогою нейромережі, прибравши Барбару Брильську через її підтримку України.

Дипфейк — заняття вельми дороге. Досі в російському кіно і серіалах його не використовували. На Заході дипфейк застосовують, але не з метою цензури. Так Віторган, схоже, став першим актором в історії світового кіно і телебачення, якому так «пощастило».

До речі, його ім'я, звісно, з титрів «Контакту» прибрали.

Максим прекрасно розуміє, чому з ним так вчинили. З перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну він відкрито і жорстко виступає з критикою агресивної політики путіна.

У перший же день війни Віторган опублікував в Instagram, де у нього понад 700 тисяч підписників, чорний квадрат і написав: «Ганьба..»

Йому довелося покинути росію. А до початку війни Максим також відкрито і твердо підтримував опозиціонера Олексія Навального. У результаті актор потрапив у так звані стоп-листи. Це «чорні» списки російських діячів мистецтва, яким не дають можливості зніматися, виступати з концертами, грати на сцені через їхню антипутінську позицію.

Однак раніше охоронці цензури лише провалювали акторів на пробах, а коли було пізно, видаляли сцени з ними з відзнятого матеріалу.

Першим на «дивного» Віторгана в другому сезоні «Контакту» звернув увагу блогер Ілля Красильщик. Він написав, що глядачі побачили «когось схожого на Максима».

«Знайомтеся, нейротиповий Максим Віторган — нова гілка розвитку нейромереж у російських серіалах», — з іронією зазначили потім автори Telegram-каналу «Русское кино в топе».

Журналісти «Медіазони» зазначили, що у персонажа, якого грав Віторган, після заміни справжнього актора на дипфейк «фактично не змінюється вираз обличчя». Крім того, рухи губ часто не збігаються зі словами героя серіалу.

Сам Максим Віторган відреагував на ситуацію іронічним постом в Instagram.

«До мене так само доходили чутки, що перед творцями серіалу було поставлено завдання вирізати мене звідти зовсім (напевно, тому що я ну дуже погано грав, так?), але це виявилося проблематично. Досить велика і сюжетоутворююча роль…» — написав актор.

Далі він назвав використання дипфейка «великою художньою та ідеологічною перемогою». Максим нагадав, що серіал «Контакт» є продуктом кінокомпанії Good Story Media на платформі Premier, які належать холдингу «Газпром-медіа».

Заміна актора в готовому фільмі на дипфейк — це величезні витрати для кінокомпанії, підкреслив Віторган.

«Але! Ми не звикли відступати і економити гроші „Газпрому“ (процедура ця технологічна, зовсім недешева)», — із сарказмом написав Максим.

Віторган також нагадав, що раніше (кілька років тому) його «з якихось причин» замінили на іншого актора безпосередньо перед початком основних зйомок серіалу «Єво, народжуй!», хоча він уже знявся в пілотному епізоді.

А зараз почалися зйомки нового сезону популярного серіалу «Безпринципні», в якому Максим раніше грав одну з головних ролей. Його не покликали. Мабуть, іронізує актор, «грошей на дипфейки немає, тому було вирішено одразу знімати без мене, щоб потім не переробляти».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Лія Ахеджакова вийшла на сцену з українським прапором, чим викликала істеричну реакцію росіян.

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