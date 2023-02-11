Стерти Барбару Брильську з «Іронії долі»: в росії пропонують коригувати історію за допомогою нейромережі

В росії услід за цькуванням Лії Ахеджакової напали на Барбару Брильську, що висловила підтримку колезі. Депутатка госдуми росії Ольга Занко запропонувала стерти польську актрису з «Іронії долі».

«Для актора найстрашніше покарання — забуття. Колись улюблена усією країною актриса Брильська зробила свій вибір, назвавши своїх шанувальників «проклятими Богом людьми». Наша країна подарувала їй славу і шану, але ми також легко можемо і стерти цю акторку з «Іронії долі», — написала Занко у своєму телеграм-каналі.

Вона запропонувала за допомогою нейромережі замінити Брильську на Валентину Тализіну, що не тільки грала з Брильською та Ахеджаковою в «Іронії долі», але й озвучувала роль польської актриси. Варіант з Тализіною вона навіть показала в маленькому (але знаменитому епізоді). Схоже, нейромережа не стільки зобразила російську актрису, скільки зробила Брильську трішки «у віці».

Причиною такої раптової особистої неприязні Занко до акторки стали слова Брильської на підтримку Лії Ахеджакової в інтервʼю телеграм-каналу «Абзац»: «Лія, так тримати! Батьківщина, така Батьківщина, її недостойна. Звісно, їй потрібно їхати. Вони не дадуть їй життя, ці комуністи, прокляті Богом люди. Їй потрібно їхати і боротися, як ми».

Схоже, в росії скоро буде засноване оруеллівське «міністерство правди». Причому, завдяки сучасним технологіям працювати йому буде набагато легше, ніж персонажам антиутопії. До речі, редагування історії — в російсько-комуністичній традиції. Достатньо згадати, як за Сталіна редагувалися старі (!) підручники, журнали тощо. Або ж — досвід комуністів Китаю чи полпотівців.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», після еміграції в Україну Олександру Невзорову винесли вирок у росії.

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