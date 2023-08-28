Пенсія буде не більшою за 150 грн: чому у людини можуть «красти» стаж

Деякі українці можуть зіткнутися зі складнощами при розрахунку пенсій, якщо стаж був набутий до 2004 року.

Так, одна з громадянок написала до профільного видання лист про те, що ПФУ у неї начебто «вкрав» 40 днів стажу, оскільки зарахував стаж за дипломом, а не за трудової книжкою. Також вона запитувала, чому, на думку фахівців, невигідно розраховувати пенсію за двоскладовою формулою.

У відповіді незалежний експерт Сергій Коробкін пояснив, що за бажанням майбутнього пенсіонера частина розміру пенсії за віком за періоди стажу до 2004 року може бути визначена відповідно до раніше чинного законодавства (Закону «Про пенсійне забезпечення»), а частина розміру пенсії за період страхового стажу, набутого після 1 січня 2004 року, — на підставі Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Це передбачено статтею 27 зазначеного Закону, який набрав чинності саме з 1 січня 2004 року. Такий розрахунок прийнято називати «двоскладовою» формулою.

Але сьогодні ця формула вважається рудиментом (такою, що втратила актуальність) і практично не застосовується. Вона була задумана як формула перехідного періоду від старого закону до нового у 2004 році та в деяких випадках була вигідною.

Її застосовувати недоцільно, оскільки розрахунок частини пенсії за стаж до 2004 року робиться з огляду на те, що максимальна пенсія у 2003 році становила 150 гривень.

І цей факт також враховується, про що прописано у зазначеній статті. Тобто перша частина пенсії за двоскладовою формулою у будь-якому разі буде не більшою за 150 гривень, що на сьогодні явно недоцільно.

Тому кращим виходом у подібній ситуації краще не «прив'язуватися» до колишнього законодавства, а робити розрахунок пенсії за «звичною» практикою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кому з пенсіонерів збільшать виплати вже у вересні 2023 року.

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