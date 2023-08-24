Підвищення виплат пенсіонерам у вересні: кому і скільки доплатять

У 2023 році в Україні було заплановано кілька підвищень пенсійних виплат. Так, у березні проведено масштабну індексацію, в ході якої мінімальна сума доплати склала 100 гривень, а максимальна — 1500 гривень.

У квітні пенсіонерам, які продовжують працювати, було здійснено перерахунок пенсій. Збільшені суми вони почали отримувати у червні.

А у липні підвищення торкнулося пенсіонерів, які одержують спецпенсії — держслужбовці, науковці, працівники органів місцевого самоврядування, народні депутати.

До кінця 2023 року уряд не буде проводити підвищення пенсійних виплат. У багатьох пенсіонерів розмір пенсій залишиться без змін, за винятком доплати за вікову надбавку для людей, яким виповниться 70, 75 або 80 років.

Разом з тим пенсіонери, які перебувають у прифронтовій зоні, у вересні отримають додаткову надбавку до пенсії від ООН, пише «НаПенсії».

Додаткову грошову допомогу можуть отримати пенсіонери, які відповідають таким критеріям:

- внутрішньо переміщені особи, які мешкають на територіях активних або можливих бойових дій;

- у яких розмір пенсійної виплати не перевищує 3000 гривень на місяць;

- які не отримували з 01.03.2023 додаткових грошових виплат від міжнародних організацій.

Заявку на отримання допомоги можна заповнити на інформаційній платформі (edopomoga.gov.ua).

Розмір додаткової грошової допомоги визначається як різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути меншою за 100 грн.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Раді запропонували підвищити розмір пенсії до прожиткового мінімуму.

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