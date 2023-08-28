Гучний скандал: з Британського музею вкрадено тисячі експонатів

Нещодавно за крадіжку золотих реліквій на 113 мільйонів євро з музею в Дрездені було винесено вирок грабіжникам. Тепер у Великій Британії вибухнув гучний скандал. З'ясувалося, що із запасників знаменитого Британського музею було вкрадено щонайменше 2 тисячі експонатів, зокрема вироби із золота та інші вельми цінні артефакти. Цю інформацію офіційно підтвердив колишній міністр фінансів королівства, а нині голова ради директорів Британського музею Джордж Осборн.

«Ми думаємо, викрадено було близько 2 тисяч експонатів. Але це початкова оцінка», — зазначив Осборн. При цьому він заявив, що частину вкраденого вже вдалося повернути. Жодних подробиць колишній міністр не повідомив.

Перша інформація про можливі розкрадання з'явилася в середині серпня. Тоді один із торговців предметами мистецтва Іттай Градель повідомив керівництву Британського музею, що помітив на різних сайтах пропозиції купити артефакти, які, як він упевнений, є музейними експонатами.

Його звернення потрапило в пресу. Також газети дізналися і про реакцію директора музею Гартвіга Фішера. Він доволі різко дав зрозуміти арт-дилеру, що той займається не своєю справою і навряд чи є експертом у галузі мистецтва.

Фішер дав і офіційну відповідь. Директор твердо заявив, що 2021 року було проведено ретельну ревізію, і всі експонати, які згадує Градель, перебувають у колекції музею. Водночас Фішер пообіцяв негайно піти у відставку, якщо це не так.

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Однак потім Британський музей оголосив про звільнення одного зі співробітників. Підставою для цього став той факт, що деякі експонати, якими він безпосередньо опікувався, виявилися «пошкодженими, зникли або були вкрадені».

Фішеру довелося робити нову офіційну заяву. Директор визнав, що дізнався про можливі розкрадання ще 2021 року за результатами ревізії, про яку він згадував раніше. На жаль, він не відреагував на отриману інформацію повною мірою, як того вимагали обставини.

Директор Британського музею також оголосив, що йде у відставку, і вибачився перед Граделем за свої некоректні висловлювання.

Осборн, зі свого боку, повідомив, що відставка Фішера прийнята, і рада піклувальників шукає йому заміну. «Ніхто ніколи не сумнівався в порядності Фішера, його відданості справі та любові до музею», — підкреслив Осборн.

Британські ЗМІ тепер вимагають від Британського музею розкрити подробиці — що конкретно було вкрадено, як це могло статися, які експонати вдалося повернути і яким чином.

Раніше «ФАКТИ» писали, що з музею в Німеччині викрали безцінну колекцію золотих монет вагою 4 кг.

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