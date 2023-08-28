Нічна атака на Москву: під прицілом був завод з виробництва Мі-8

Минулої ночі, коли росіяни намагалися знищити ракетами підприємство на Полтавщині, українські дрони полетіли на Москву — під прицілом був Московський гелікоптерний завод в місті Люберці.

Російські канали повідомили про збиття однієї з «пташок» за 5 км до заводу, у мікрорайоні Коренево селища Краскове.

Опубліковані відео з місця подій.

Також з'явилися фото пошкоджень у місті.

Імовірно уламок БПЛА

Імовірний уламок пошкодив гараж

Чи долетіла решта дронів до своєї цілі, наразі не відомо.

Відомо, що вертолітний завод імені Михайла Міля займається дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проєктуванням, будівництвом та випробуванням дослідних зразків вертольотів. Зокрема йдеться про нові моделі та модифікації вертольотів марки «Мі».

Нагадаємо, напередодні Служба зовнішньої розвідки також провела вдалу спецоперацію у російському Курську.

265

Читайте нас у Facebook та Instagram