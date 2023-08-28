Наводила «шахеди» окупантів на медзаклади міста: в Херсоні вистежили коригувальницю вогню ворога

У Херсоні, який щодня піддається жорстоким ворожим обстрілам, взяли під варту місцеву мешканку, яка з власної ініціативи налагодила зв’язок із співробітником фсб рф.

Як повідомили у СБУ, вона збирала і передавала йому дані про місця дислокації, пересування сил та засобів ЗСУ й інших Сил оборони у місті. У подальшому ворог планував наносити по українським позиціям ракетні та артилерійські удари. Також вона коригувала обстріли збройних сил країни-агресора по транспортній інфраструктурі та медзакладам обласного центру.

Жінка систематично інформувала представника рф, скидаючи йому через один з месенджерів повідомлення.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваної вилучено мобільний телефон, ноутбук, пропагандистську літературу окупантів.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру місцевій мешканці у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також їй обрано запобіжний захід — тримання під вартою, додали в Офісі Генерального прокурора.

Досудове розслідування справи здійснють слідчі Управління СБУ в Херсонській області.

Нагадаємо, на початку серпня на Донеччині було викрито цілу жіночу агентурну мережу, яка працювала на фсб та «вагнерівців» і складалася винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію рф проти України.

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