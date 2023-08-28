«Алла Пугачова повернеться і дасть по морді»: стиліст Примадонни розповів про переписку з нею

З від'їздом із рф Алла Пугачова зіткнулася із хвилею хейту з боку прибічників диктатора путіна і його підлабузників.

Багато хто з людей, які раніше домагалися прихильності зірки, почали лити на неї бруд.

Багато хто був трохи шокований тим, що зірка повернулася до москви рік тому. І, звичайно, такі «доброзичливці» зітхнули з полегшенням, коли вона остаточно вилетіла до Ізраїлю.

На відміну від багатьох прихильників Пугачової колишній її стиліст Джордж Ровалс підтримує зв'язок із виконавицею хіта «Мільйон червоних троянд», пише видання «Стархіт».

І певен, що Пугачова обов'язково приїде до росії назавжди і навіть зробить грандіозне шоу, знову з'явившись на сцені.

«Повернеться обов'язково. Вона Батьківщину не продала. Повернеться і дасть по морді тим, хто заслуговує. Алла без сцени не може. Чому вона зараз активно ходить на концерти та на заходи своїх колег? Тому що їй це цікаво. Гадаю, вона зробить велике сольне шоу. Я з нею листуюся есемесками. Вона пише: «Не квапте мене, усьому свій час», — говорить стиліст.

Раніше Джордж Ровалс розповідав, що 74-річна Пугачова сильно переживала через критику хейтерів. За його словами, зірки російського шоу-бізнесу, які з'явилися на сцені завдяки Аллі Борисівні, відвернулися від неї і не намагались навіть зателефонувати, розпитати зірку про самопочуття.

«Вона була в паніці через це. Не телефонували навіть колеги. Кіркоров та інші так звані „зірки“ раніше її в одне місце цілували, а потім відвернулися і боялися про неї слово сказати. Думали, що стали лідерами за її відсутності. Не дочекаються! Алла як була першою, так і буде», — певен стиліст.

Нагадаємо, що точно такої ж думки про Примадонну дотримується і її давня подруга Лайма Вайкуле, фестиваль якої у Юрмалі наприкінці літа відвідало чимало «просунутих» російських зірок.

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