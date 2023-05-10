Звернення Алли Пугачової до ветеранів розізлило прихильників путіна

Найвідоміша на теренах так званого «СНГ» співачка сучасності Алла Пугачова виклала в Instagram фотографії зі свого архіву, на яких вона відображена у колі ветеранів Другої світової війни. Знімки були зроблені у різні роки.

«Де ж ви тепер, друзі-однополчани?» — підписала пост артистка. Додавши, що їх тепер дуже не вистачає.

Звісно, виконавиця хіту «Мільйон яскраво-червоних троянд» просто хотіла сказати, що якби ветерани були живі, то вони точно б не допустили війни, яку розв'язав кремлівський карлик путін і його підлеглі.

Але у коментарях путінці замість радощів від того, що Примадонна віддала шану героям минулої війни почали дорікати їй від'їздом до Ізраїлю і негласною підтримкою України.

«Зрадили ви своїх друзів і однополчан, і Батьківщину!», «Де ж ви? Чому не з народом? Чому не з країною?» — написали біснуваті пропутінські лизоблюди.

У відповідь артистка не стала пояснювати свою позицію, а натякнула, що зробить новий профіль у соцмережі, куди не будуть допущені прихильники біснуватого фюрера. Вона навіть зробила перший крок до цього, поставивши посилання на новий профіль, але через деякий час знову відкрила доступ до своєї головної сторінки.

Втім, можливо, Алла Пугачова знову повернеться до своєї ідеї.

Нагадаємо, нещодавно співачка знову побувала на батьківщині попри погрози на її адресу через визнання Максима Галкіна «іноагентом».

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