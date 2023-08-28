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Події

Масштабна пожежа в Києві: спалахнула будівля в центрі міста (фото, відео)

16:27 28 серпня 2023
Пожежа

У столиці України, де місяць тому горіла багатоповерхівка, сталася масштабна пожежа у центрі. У соціальних мережах повідомляють про стовп чорного диму, який піднімається в небо поруч з будівлею Національного цирку України.

 

В ДСНС Києва повідомили, що попередньо горить відселена будівля.

 

«Загорання сталося у Шевченківському районі, на вулиці Дмитрівській, 4. Підрозділи рятувальників вже прямують на місце. Загорання розпочалося у відселеній будівлі», — повідомили в ДСНС Києва.

 

Поки інформація про постраждалих відсутня. На місце викликано відповідальну службу міста.

 

Як писали «ФАКТИ», днями у Києві на Печерську виникла пожежа у житловому будинку. Мешканців евакуйовували до найближчої школі. Всі комунальні служби працювали на місці події.

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