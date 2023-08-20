Вибух та пожежа під Києвом: в центрі МВС загинули четверо людей

У суботу, 19 серпня, під Києвом в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі (ДНДЕКЦ) МВС загинули чотири працівники.

Про це заявила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова, повідомляє «Суспільне».

За словами речниці, внаслідок вибуху загинули чотири працівники ДНДКЦ.

Нагадаємо, вчора зранку у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району пролунав вибух. Пізніше стало відомо про пожежу у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Місцеві жителі розповіли, що чули приблизно 20 вибухів.

Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів працівників ДНДКЦ, де відбулася детонація, додав голова МВС Клименко.



О 12 годині пожежу у складському приміщенні будівлі МВС ліквідували. В результаті вибуху й загоряння частково пошкоджено фасади, що знаходяться поряд з місцем інциденту.

Раніше повідомлялось про загибель поліцейських під Черніговом — вони підірвалися на ворожій міні.

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