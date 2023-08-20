36.24 / 36.95 39.64 / 40.45
Київ: +32
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вибух та пожежа під Києвом: в центрі МВС загинули четверо людей

17:57 20 серпня 2023
ДНДЕКЦ

У суботу, 19 серпня, під Києвом в результаті вибуху у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі (ДНДЕКЦ) МВС загинули чотири працівники.

Про це заявила речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова, повідомляє «Суспільне».

За словами речниці, внаслідок вибуху загинули чотири працівники ДНДКЦ.

Нагадаємо, вчора зранку у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району пролунав вибух. Пізніше стало відомо про пожежу у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Місцеві жителі розповіли, що чули приблизно 20 вибухів.

Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів працівників ДНДКЦ, де відбулася детонація, додав голова МВС Клименко.

О 12 годині пожежу у складському приміщенні будівлі МВС ліквідували. В результаті вибуху й загоряння частково пошкоджено фасади, що знаходяться поряд з місцем інциденту.

Раніше повідомлялось про загибель поліцейських під Черніговом — вони підірвалися на ворожій міні.

592

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військовий квиток

Повістки на вулицях: військові запропонували свій шлях вирішення проблеми

Королівський песик

Тельцям — цікаві справи, Рибам — грошові надходження, Стрільцям — приплив енергії: гороскоп на день Королівського Песика 20 серпня

Анна Сєдокова

«Бумеранг існує»: у рф засудили мовчунку Сєдокову за те, що забрала чоловіка із родини

Максим Косоног із дочками

«Вхід від кулі знаходиться на потилиці, а вихід спереду»: дружина нацгвардійця не вірить у його самогубство й вимагає розслідування

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту