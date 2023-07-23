У Києві загорілася багатоповерхівка, є загиблий

Після того, як під Києвом загасили вогонь на території елітного заміського ресторану, у Солом’янському районі Києва в неділю, 23 липня, сталась пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

На місці подій

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

«В Солом’янському районі в багатоповерхівці на вулиці Ернста в одній із квартир сталась сильна пожежа. За інформацією від очевидців, вогонь перекинувся вже поверхом вище», — йдеться в повідомленні.

Також уточняється, що пожежа сталася на 20 квадратних метрах- кв артира вигоріла вщент. Крім того, в ній було виявлено тіло чоловіка; його син встиг вибігти з помешкання, але також постраждав.

Нагадаємо, у Києві в п’ятницю, 21 липня, пожежа виникла на території Гідропарку. За попередньою інформацією, загорілась одна із нежитлових будівель, постраждалих не було.

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