На Херсонщині окупанти виселяють українців з житла та погрожують конфікацією у разі відсутності російського паспорта, — Генштаб

Російський ворог минулої доби завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

ЗСУ ведуть наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Українська авіація протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 — по пункту управління та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 2 артилерійських засоби на вогневій позиції противника.

Завдяки активним діям наших військових, втрати ворога склали:

Тим часом, експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські сили досягли подальших тактично значущих успіхів.

У зведенні за понеділок вони пишуть, що російське військове командування продовжує витрачати елітні повітрянодесантні війська, спрямовуючи їх на захист позицій, вразливих для українського контрнаступу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, свідчать про те, що російське військове командування перекинуло підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ВДВ для зміцнення російських позицій у районі Работіна. Раніше ISW зазначав, що практично всі підрозділи російських ВДВ діють у районах, де українські війська ведуть контрнаступальні операції, і ця передислокація вказує на те, що російські елітні підрозділи використовуються для зміцнення критичних ділянок лінії фронту.

Раніше російське командування перекинуло 7 гвардійську десантно-штурмову дивізію ВДВ з Херсонської області для підтримки російської оборони на сході та заході Запорізької області, а інші сили ВДВ з Луганської області перекинуто для захисту від українського контрнаступу на флангах Бахмута.

За даними експертів, російське військове командування постійно покладалося на формування ВДВ як у наступі, так і у обороні, і вони, мабуть, виснажені від високого оперативного темпу. Це послабить здатність рф підтримувати складні оборонні операції і може зірвати будь-які наміри москви відновити наступальні дії в колишніх масштабах, пишуть експерти ISW.

За даними українського Генштабу, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація довела місцевим мешканцям вимогу щодо обов’язкового отримання паспортів рф до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна. Також, з 23 серпня цього року окупанти проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.

Як повідомляли «ФАКТИ», українські військовослужбовці після звільнення села Роботине у Запорізькій області просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого попри шалений опір ворога. Сили оборони рухаються до Токмака, а потім й до Мелитополя.

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