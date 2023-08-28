ЗСУ просуваються на південь: в Міноборони назвали два головних напрямки наступу

Українські військовослужбовці звільнили Роботине у Запорізькій області і продовжують рух далі.

Про це заявила під час телемарафону заступниця голови Міноборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що південь є основним напрямком Сил оборони України, де по Запорізькій та Херсонській областях ворог перебуває в обороні.

«У нас продовжуються наступальні дії. Ви знаєте, що звільнене Роботине. І далі наші війська рухаються вже південно-східніше Роботиного і південніше Малої Токмачки», — сказала Маляр.

За її словами, йдеться про напрямки: Новоданилівка — Новопрокопівка та Мала Токмачка — Очеретувате.

«Це ті напрямки, де зараз просуваються наші Збройні сили», — зауважила Маляр.

Мапа бойових дій

Нагадаємо, 22 серпня стало відомо, що українські захисники з боєм увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Вже наступного дня наші оборонці підняли український прапор над селом та опублікували відповідне відео. За словами військових експертів, Роботине було головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога. Це село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Оріховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла — Мелітополя, звільнення якого і є поточною метою Сил оборони України.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official

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