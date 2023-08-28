Півтисячі окупантів, 4 танки і 22 артсистеми: в Генштабі підрахували втрати ворога

Російський ворог минулої доби завдав чергового ракетного удару по території України — протиповітряною обороною було знищено 4 крилаті ракети.

А на лінії зіткнення зафіксовано 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, а також 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Серед цивільного населення є загиблі та поранені, руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Надії та Твердохлібового Луганської області, а сусідні села Харківщини потерпали від артилерійських і мінометних обстрілів.

На Лиманському напрямку загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області, поливаючи артвогнем понад 10 населених пунктів (серед них Кремінна, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Спірне, Роздолівка Донецької області).

На Бахмутському напрямку безуспішний наступ ворог провів у районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед яких Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка і Курдюмівка.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки, також прилеглі міста зазнали артилерійських обстрілів.

На Запорізькому і Херсонському напрямку ворог завдавав авіаційних та артилерійських ударів, однак на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу та 1 — по зенітно-ракетним комплексам противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Загалом за добу захисникам України вдалося ліквідувати:

особового складу — близько 490 осіб;

танків — 4 одиниці;

бойових броньованих машин — 8 одиниць;

артилерійських систем — 22 одиниці;

РСЗВ — 2 одиниці;

засоби ППО — 1 одиницю;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5 одиниць;

крилатих ракет — 4 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 одиниць;

спеціальної техніки — 1 одиниця.

Нагадаємо, що напередодні контррозвідка СБУ атакувала аеродром у російському курску, де розміщуються літаки та засоби ППО росіян. Відомо, що 16 дронів-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МіГ-29. Крім того, серед уражених цілей — радари комплексу С-300 та два «Панцирі». За попередньою інформацією, лише три безпілотники були збиті російською ППО.

Фото Генштабу ЗСУ



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