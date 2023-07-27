Почувши вердикт, розплакався: присяжні суду Лондона визнали Кевіна Спейсі невинним у сексуальних злочинах

Суд присяжних у лондонському суді визнав знаменитого актора Кевіна Спейсі невинним у сексуальних домаганнях. Присяжні радилися близько доби. У підсумку вони виправдали володаря двох «Оскарів» і безлічі інших престижних кінопремій за всіма дев'ятьма пунктами обвинувачення.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», троє чоловіків звинувачували Спейсі в домаганнях, ще один стверджував, що Кевін зґвалтував його, коли він не міг чинити опір, бо перед цим актор чимось обпоїв його.

Почувши вердикт, Кевін розплакався.

До речі, так співпало, що в день оголошення вердикту, 26 липня, акторові виповнилося 64 роки. Погодьтеся, присяжні піднесли йому найкращий подарунок з усіх можливих.

Спейсі категорично відмовлявся визнати провину. У своїх свідченнях він не заперечував, що знайомий з обвинувачами, проте наголошував, що з його боку не було жодних ознак агресії, а тим більше насильства. Усі пункти обвинувачення стосувалися періоду, коли Кевін жив і працював у Лондоні художнім керівником відомого театру Old Vic — з 2001 по 2013 рік.

Нинішній процес тривав майже місяць. Імена обвинувачів за британськими законами не розголошуються.

Це вже третій судовий процес над Кевіном Спейсі. Два попередні актор також виграв. Однак усі ці звинувачення зруйнували його успішну кар'єру. Студії та телекомпанії поспішили відмовитися від послуг дворазового лауреата премії «Оскар».

Раніше «ФАКТИ» писали, що колись впливовий кінопродюсер Харві Вайнштейн отримав ще 16 років в'язниці за зґвалтування російської моделі.

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