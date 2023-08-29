«Це те, без чого не обійтися»: відома українська діджейка розповіла про секрети успіху у своїй сфері

KARRY G — українська діджейка. Нещодавно вона зіграла діджей-сет на відновленому мості у Києві, який був зруйнований російськими терористами, показавши всьому світу, що ми вистоїмо та переможемо. Як розповіла KARRY G «ФАКТАМ», діджеїнг — це чудовий спосіб артистичного самовираження.

- Це про створення своєї унікальної музики і свого потоку в міксі, щоб повністю продемонструвати свій стиль і бачення. Проте, я не думаю, що зовнішній вигляд вирішує все в цій сфері. Я маю на увазі, що зовнішній вигляд важливий, але до певної міри. В першу чергу, людина повинна бути охайною і доглянутою. Вона може виглядати, як завгодно. Тоді, якщо візуальний ряд відповідає музиці, відбувається магія. Все дуже просто. Окрім найважливішої функції — музики, діджей має «читати» натовп — це дуже важливо. Ніколи не втрачай цього відчуття. Також постійне навчання, відточування своїх навичок. Досліджувати нові речі — це стосується і музики, і технологій. Бути активним у соціальних мережах, так. Це те, без чого не обійтися. А ще бути пунктуальним і організованим. Зв'язок з аудиторією завжди безцінний. Це одна з важливих переваг діджеїнгу. Ви отримуєте пряму взаємодію з аудиторією. Ти говориш треками, а не словами. Ти розповідаєш свою історію. Це дуже захоплюючий спосіб спілкування, мушу сказати. Потім, співпраця з іншими артистами, виступи на фестивалях і заходах, спілкування з професіоналами індустрії, знайомство з дивовижними людьми.

Для своїх образів діджейка відстежує модні тренди, потім комбінує їх з тим, що здається найбільш комфортним і актуальним для неї.

- Іноді це відбувається спонтанно, наприклад, я беру топ і розумію, що він ідеально поєднується з джоггерами. Інколи це досить тяжко. Я можу годинами приміряти… Але здебільшого, коли я обираю вбрання, моє золоте правило — це комфорт, стиль і креативність. Бажання постійно зростати, рухатися вперед і розвиватися мотивують мене. Також робота з талановитими артистами, продюсерами та музикантами. Співпраця та створення чогось унікального та свіжого.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Сергій Жадан прокоментував чутки про роман з молодшою на 18 років Соловій: «У майбутньому — нова пісня».

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