Тушковані реберця в томатному соку з чорносливом: ситна та пікантна вечеря

Як тільки не готують реберця! І на банці, і в духовці з розмарином та гранатовим соком. Ось ще один рецепт. Це найсмачніший рецепт тушкованих реберець. У томатному соку та з чорносливом вони виходять кисло-солодкими, ніжними й соковитими. Можете готувати їх на природі і вдома — на сковороді, в мультиварці чи духовці, пояснює авторка кулінарного каналу «Во» Юлія Ковальчук.

Інгредієнти: Реберця (свинячі, яловичі, телячі або баранячі) — 1 кг

Томатний сік — 700 мл

Мед — 70−100 г

Чорнослив — 150−200 г

Цибуля — 4 шт.

Сіль — за смаком

Сушені трави (орегано, чебрець, базилік, майоран) — за смаком

Рослинна олія для смаження

Приготування:

Реберця солимо, перчимо, посипаємо травами. Перемішуємо і залишаємо на ніч в холодильнику.

Цибулю ріжемо пів кільцями, чорнослив без кісточок миємо та просушуємо паперовим рушником.

До томатного соку додаємо мед (краще рідкий) та гарно перемішуємо.

На розігріту пательню наливаємо олію і викладаємо реберця. Смажимо до золотавої скоринки. Потім додаємо цибулю і смажимо до напівготовності.

Вилити до м’яса томатно-медовий соус, накрити кришкою та тушкувати 20 хв. Потім додати чорнослив, перемішати та готувати ще 20 хв.

За 5 хв до готовності посолити та перемішати.

Подавати реберця можна з гарніром або просто з овочами.

Нагадаємо рецепт свинячих реберець у соусі барбекю від відомого кулінара.

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