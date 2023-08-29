Сім'я поліцейського підірвалася на міні на Чернігівщині: подружжя загинуло, діти в лікарні (фото)

У понеділок, 28 серпня, у Чернігівському районі підірвалася родина поліцейського. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, двоє дітей госпіталізовані. Раніше під Черніговом на ворожій міні підірвалися двоє співробітників поліції, один з них загинув.

Як повідомили в поліції, недавня трагедія сталася на лісовій дорозі. Машина підірвалася на міні.

«Внаслідок вибуху автівка загорілася. На жаль, водій та пасажирка загинули. Двоє малолітніх дітей травмовані. Відомо, що кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції», — йдеться' у повідомленні поліції.

За словами лісівників Чернігівщини, тією дорогою, де підірвалася автівка з родиною правоохоронця, давно заборонено їздити.

Місцеві ЗМІ пишуть, що на шляху встановлений шлагбаум та заборонні знаки, які попереджають населення про мінну небезпеку в цьому районі.

Відомо, що трагедія сталась у лісових масивах філії «Городнянське лісове господарство» ДП «Ліси України». Родина їхала на відпочинок лісовою дорогою біля села Олешня, що знаходиться біля кордону з білоруссю.

Діти загиблого поліцейського, двоє дівчат, потрапили до Чернігівської дитячої обласної лікарні. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості, передає «Суспільне».

В обох дітей травми м'яких тканин. У молодшої дівчинки, якій 5 років, є травма ніжки. 9-річній дівчинці наклали шви на лобі.

Як повідомляли «ФАКТИ, у липні на півночі Рівненщини, підірвавшись на міні, загинули двоє військових, ще четверо отримали поранення.

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