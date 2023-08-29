Чули по радіо російський гімн: атака на мережу зв’язку польської залізниці

Вже не вперше в Польщі заарештовують російських шпигунів. На північному сході країни заарештовано двох чоловіків після хакерської атаки на мережу зв'язку польських залізниць. Двоє підозрюваних є громадянами Польщі, повідомив речник поліції в Білостоці. У квартирі, де були заарештовані чоловіки у віці 24 і 29 років, правоохоронці вилучили радіообладнання, повідомляє Reuters з посиланням на польські ЗМІ.

26 серпня ввечері було здійснено маніпуляції з радіотрафіком польської залізниці. За даними спецслужби, це частково «дестабілізувало» рух поїздів на північному заході Польщі. Зловмисники подали кілька сигналів зупинки. В результаті близько 20 поїздів зупинилися або затрималися.

За повідомленнями ЗМІ, залізничники також чули по радіо російський гімн і промову лідера кремля володимира путіна. У суботу та неділю повідомлялося про подальші перебої в роботі радіозв'язку в інших регіонах.

Заступник координатора спецслужб Станіслав Жарін заявив, що Польща до будь-якого такого втручання ставиться серйозно, враховуючи недавні спроби країни-окупантки дестабілізувати ситуацію в країні.

Раніше повідомлялося, що в Польщі на референдумі влада поставить громадянам питання про посилений захист кордону.

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