Референдум в Польщі: влада підготувала громадянам несподіване питання

«Чи підтримуєте ви зняття бар'єру на кордоні між Республікою Польща та Республікою білорусь?» — таким є зміст четвертого питання референдуму, яке сформулював міністр національної оборони Маріуш Блащак. За його оцінкою, 15 жовтня громадяни вирішать, чи буде кордон і надалі послідовно захищатися і бути безпечним. Про це він повідомив у Twitter, зауваживши, що «для нас голос пересічних поляків завжди є вирішальним». Нагадаємо, що Польща подвоїла війська на кордоні з білоруссю.

«Найважливіші питання, ті, що стосуються безпеки, повинні вирішуватися громадянами. Польща може стати наступною ціллю путіна, і наша безпека знаходиться під реальною загрозою. Саме тому ми послідовно зміцнюємо польську армію і будуємо бар'єр на кордоні з білоруссю і росією, — говорить Блащак. — Ми не дозволимо Польщі бути безсилою проти зростаючої агресії путіна».

У жовтні 2021 року Сейм ухвалив закон про будівництво дамби на кордоні з білоруссю. Дамба, збудована у 2022 році, захищає східний кордон від напливу нелегальних мігрантів, доповнена електронною дамбою, тобто системою камер і датчиків.

Партія «Право і справедливість» представила чотири питання на референдумі.

Перше з них, як повідомив президент «Права і справедливості» Ярослав Качинський, звучатиме наступним чином: «Чи підтримуєте ви продаж державних підприємств?»

Друге питання звучатиме так: «Чи підтримуєте ви підвищення пенсійного віку, який зараз становить 60 років для жінок і 65 років для чоловіків?«

Зміст третього питання оголосив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Воно звучатиме так: «Чи підтримуєте ви допуск тисяч нелегальних мігрантів з Близького Сходу і Африки, відповідно до механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією?», пише warszawa.tvp.

Прем'єр-міністр Моравецький заявив, що уряд ухвалить повне формулювання пропозицій щодо всіх питань на референдумі, який має відбутися одночасно з парламентськими виборами 15 жовтня. 16 і 17 серпня Сейм проведе дводенну сесію, на якій, серед іншого, планується розглянути пропозицію про призначення загальнонаціонального референдуму.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Польщі затримали двох шпигунів групи «Вагнера», які розповсюджували російську пропаганду.

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