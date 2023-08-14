Розповсюджували пропаганду росії: у Польщі затримали двох шпигунів групи «вагнера»

У Польщі, яка подвоїла армію на кордоні з білоруссю, Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало двох шпигунів з групи «Вагнера». Вони розповсюджували пропаганду рф у Кракові та Варшаві.

Про це повідомив у Twitter міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський.

«ABW у співпраці з поліцією встановило та затримало двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи „Вагнера“ у Кракові та Варшаві», — написав він.

За словами посадовця, затриманим висунуто звинувачення у шпигунстві, також їх було заарештовано.

Нагадаємо, наприкінці червня група «Вагнера» зробила спробу військового перевороту на території росії з незрозумілим результатом. Після цього частина найманців переїхала на територію Білорусі, а Олександр Лукашенко заявив, що вони готуються до вилазок на територію Польщі. Влада Польщі висловила стурбованість і закликала НАТО посилити східний фланг. Польща також вирішила створити нову військову частину на кордоні з Білоруссю. Вона дислокуватиметься у місті Чарна-Білостоцьк, за 35 кілометрів від Білорусі. Причиною розгортання військової частини є гібридні атаки з боку Росії та Білорусі. Зазначимо, у серпні на вулицях Кракова почали з'являтися наклейки із закликом вступити до лав «Вагнера». Поліція розпочала розслідування. Також польські слідчі вийшли на слід російської шпигунської мережі, заарештовувавши вже 16-го підозрюваного.

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