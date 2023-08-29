Речі знайшли на березі річки: чемпіонка росії з фігурного катання зникла після сварки з тренером (фото, відео)

Чемпіонка росії з фігурного катання серед юніорів 16-річна Аліна Горбачова зникла в москві після сварки з тренером Софією Федченко, з якою вони жили в одній квартирі, повідомляє Telegram-канал Baza. За словами матері спортсменки, напередодні ввечері вона вийшла з ковзанки і не повернулася додому.

«Вчора о сьомій годині вечора зникла Аліна. Вийшла з ковзанки „Чкалов Арена“ та пішла у бік Володимирської церкви. Зайшла до парку на набережній о 19:08 і далі камерами не зафіксована», — повідомляється в Telegram-каналі команди підтримки Горбачової.

У вівторок, 29 серпня, на Покровській набережній виявили білі шкарпетки, які можливо належать спортсменці (з собою Аліна також мала телефон, планшет, рюкзак темно-синього кольору та приблизно 20 тисяч рублів, що еквівалентно 200 доларам, готівкою). Їх дали понюхати собаці, що прибула разом з кінологами. Після цього тварина пішла в бік дороги, а не в бік води.

Поруч ц цим місцем було знайдено сліди недавнього пікніка. За словами місцевих жителів, біля води часто влаштовували посиденьки мігранти та асоціальні особи. Неподалік розташовані кілька будівництв. Для обстеження акваторії, було викликано пошуково-рятувальну групу МНС (за однією з версій, уродженка Краснодара могла втопитися у москва-ріці), але тіла у воді вона не знайшла.

За іншою версією, між тренером фігуристки Софією Федченко та її мамою був конфлікт на тлі того, що наставниця забрала дівчинку у мами в дев'ять років. Фігуристка Горбачова хотіла змінити тренера і зараз може перебувати у когось із друзів.

Маленька Аліна з тренером Софією Федченко

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в росії знайшли мертвою призерку чемпіонатів світу та Європи.

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