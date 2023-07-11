Суддя Тандир був п’яним: в ДБР підтвердили результати експертизи у справі збиття нацгвардійця

У Державному бюро розслідувань заявили про отримання висновків судово-психологічної експертизи у справі судді Олексія Тандира, який в ніч на 26 травня на смерть збив на блокпості в Києві військовослужбовця Нацгвардії. За повідомленням прес-служби відомства, слуга Феміди таки перебував у стані сп’яніння.

«Завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння», — йдеться у повідомленні.

При цьому у ДБР інформують, що суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах.

Іншою експертизою встановлено, що підозрюваний їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину (максимальна швидкість авто на під'їзді до блокпоста складає 5 км/годину. До того ж все сталося за 5 хвилин до початку комендантської години.

Досудове розслідування у справі здійснюється за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого» (частина 3 статті 286−1 Кримінального кодексу України). Згідно з нею судді загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, що у загиблого бійця Національної гвардії 23-річного Вадима Бондаренка залишилось троє дітей.

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