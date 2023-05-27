«А чого чекати? Життя летить швидко»: військовослужбовець, якого збив суддя, одружився у 20-річному віці й став батьком прийомним діткам

В Києві в ніч на 26 травня сталась жахлива дорожньо-транспортна пригода. Голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на автомобілі «Лексус», рухаючись по Берестейському проспекту, збив військовослужбовця Національної гвардії України . 23-річний Вадим Бондаренко, який після початку комендантської години розставляв інженерні споруди, загинув на місці від отриманих травм, в нього залишилось троє дітей. За інформацією з джерел у правоохоронних органах, суддя був п’яним, про це свідчать і світлини з місця аварії, де видно у салоні автівки пусті пляшки з-під алкогольних напоїв. Проте Олексій Тандир відмовився здавати тест на вживання алкогольних чи наркотичних речовин. Тому суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді

«Коли почалась війна, Вадим написав рапорт, аби його забрали на передову»

— Вадим родом з Тального. Знаю, що його батьки розлучені. Тато зі старшим братом воюють на передовій. Зокрема батько його наразі під Бахмутом, — розповіла «ФАКТАМ» Оксана Міняйло, кураторка групи, в якій навчався загиблий. — Вадим прийшов до нас у Тальнівський будівельно-економічний фаховий коледж Уманського національного університету садівництва навчатись після дев'ятого класу на спеціальність «будівництво та цивільна інженерія». Вчився посередньо, але був надзвичайно доброю, щирою та світлою людиною. Любив спорт, брав участь у масово-культурних заходах, у нього ще тоді проявлялись почуття патріотизму та любові до країни.

У Вадима було надзвичайно багато друзів, він нікому не відмовляв у допомозі. Після третього курсу їздив влітку підзаробити за кордон, бо від навчального закладу була така можливість. Три роки тому закінчив навчання. Пам’ятаю, як потім прийшов за характеристикою і повідомив, що одружився. Була приємно шокована. Ще казала йому: «Вадим, ти ж такий молодий ще». Він відповів: «А чого чекати? Життя летить швидко». Але я бачила, що його очі світились щастям, і побажала щасливого подружнього життя. Дружина Вадима із села неподалік Тального. В неї було двоє маленьких діток, які й стали прийомними для хлопця. Два роки тому у пари народилась донечка Полінка.

За словами співрозмовниці, останнім часом вона не бачила свого випускника. Але пишалась Вадимом, який обрав військову справу, як і чимало хлопців з її групи.

— Він служив, потім перейшов на контракт. А коли почалась війна, написав рапорт, аби його забрали на передову, — додає Оксана Міняйло. — Проте Вадиму відмовили. І він рік служив на тому посту в Києві. Дружина з дітьми виїхали до Фінляндії. Вадим завжди навідувався до мами, допомагав їй у всьому. Зараз вона не може прийти до тями.

У нас у громаді майже щодня хоронять воїнів з передової. А тут така трагедія. У відносно мирному Києві сталась біда. Про трагедію дізналась вранці від знайомої, син якої служить у Національній поліції. Не могла повірити. Так вийшло, що у мене в групі є Вова Бондаренко, і я не розчула, й не могла зрозуміти, що сталось. Бо ж тільки пари у них читала. Почувши, що це Вадим Бондаренко, не змогла стримати сліз. Дехто каже, що той суддя теж з Тального родом, але це не правда, в нас таких нема. Будемо вимагати справедливого покарання, бо закон один для всіх.

Суддя на смерть збив нацгвардійця, коли той після початку комендантської години розставляв на Берестейському проспекті у Києві інженерні споруди

«Раніше відмазував нетверезих кермувальників»

Відомо, що Олексій Тандир займається судовою практикою понад 13 років. У дописі Макарівського районного суду за серпень 2020 року колеги вітають його з 10-річчям суддівського стажу й наголошують, що ця «почесна професія стала справою його свідомого життя». Йдеться там і про те, що Тандир має звання кандидата юридичних наук, з 2018 року є дійсним членом Асоціації правників України. Рідний брат судді Дмитро працює адвокатом у Київській області й займається кримінальними справами, проте він не представлятиме інтереси родича в суді.

Олексій Тандир займається судовою практикою понад 13 років

За інформацією фундації Dejure, постать Олексія Тандира досить неоднозначна. У 2021 році він допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за ст. 124 КУпАП (спричинення ДТП) та за ст. 130 КУпАП (п'яне водіння)

«І от ми зараз тут: суддя Тандир долучався до відмазування суддів, які спричинили ДТП у стані алкогольного сп'яніння, а тепер і сам збив людину на смерть. Чи знайдеться суддя, який допоможе йому уникнути відповідальності? Керування автомобілем у стані сп'яніння, у результаті якого постраждали чи загинули люди, є злочином, за який можна сісти до в'язниці від 5 до 10 років», — зазначили у фундації і додали: «Чекаємо також на миттєву реакцію Вищої ради правосуддя. І коли буде клопотання про дозвіл на арешт чи то відсторонення судді Тандира від здійснення правосуддя, сподіваємося на їхній належний розгляд».

Прокоментували резонансну аварію і в Макарівському районному суді, де наразі головує Олексій Тандир.

«Колектив суду висловлює щирі співчуття родині загиблого і глибоко сумує з трагедії, що сталася. За офіційними даними, суддю затримано в порядку ст. ст. 208, 482 КПК України. Проводяться першочергові слідчі дії, — заявила суддя-спікер суду Альона Косенко. — Ми жодним чином не виправдовуємо дії голови суду та виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події».

Справою займається Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Коли саме прощатимуться із Вадимом Бондаренком, наразі невідомо. Проте земляки повідомили нашому журналісту, що батько вже виїхав до столиці, де в одному із моргів й перебуває тіло сина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що голову Верховного суду затримали на хабарі майже в три мільйони доларів.

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