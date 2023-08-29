Не всім це сподобалось: Сара Коннор запалювала на сцені в сорочці з глибоким декольте

Співачка Сара Коннор, яка отримала на загал зізнання в коханні від свого чоловіка, виступила у театрі просто неба Вальдбюне в Берліні. Вона була одягнена в джинсові шорти і вільну білу сорочку. Топ 43-річної співачки легко розвівався і неодноразово дозволяв зазирнути в глибоке декольте. Сама Коннор, схоже, не помічала цього.

Деякі користувачі розкритикували цей образ, бо насправді виріз блузки Коннор сягав її пупка, і відвертий бюстгальтер додатково привертав увагу. Наприкінці концерту, як повідомляє Bild, вона побачила себе на одному з великих екранів на сцені й промовила до глядачів: «О, ви могли бачити мої груди весь час».

Пізно ввечері Сара Коннор поділилася моментами свого концерту в Instagram і подякувала своїм шанувальникам. Кілька фотографій зі сцени вона підписала: «Я все ще під кайфом від тебе, Берліне. Стільки любові та енергії. Більше, ніж моє маленьке серце може витримати». Вона підкреслила наскільки вдячна за те, що два роки поспіль мала змогу виступати у Вальдбюне з аншлагом.

Переважна більшість шанувальників написали, наскільки їм сподобався концерт:"Це був чарівний вечір", «Ми були там. Це було чудово».

Деякі коментарі також стосуються зовнішності Сари Коннор. Один користувач пише: «Мені подобається Сара, подобається на неї дивитися, але ходити в такому вигляді — це абсолютно не в тему. На концерті теж є маленькі діти. Ділитися фотографією тут не дуже добре».

Раніше повідомлялося, що британська поп-зірка перевершила сподівання шанувальників і вийшла на вулицю в Нью-Йорку напівголою.

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