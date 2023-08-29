«Зацькували українські патріоти»: в Ізраїлі скасували гастролі театру «Ленком» через антивоєнні протести

В Ізраїлі, де припинили надавати безкоштовну медичну допомогу біженцям з України, скасували дві вистави російського театру «Ленком», заплановані на кінець жовтня, зробивши це після активної антиросійської кампанії.

Організатор гастролей російського театру в тель-авівському театрі «Габіма» ізраїльський продюсер Гаді Орон повідомив, що через протести російськомовних ізраїльтян гастролі переносяться на невизначений термін, тобто щонайменше до закінчення війни.

При цьому він запевняє, що керівництво «Габіми» не очікувало такого обурення і не хоче «підливати олії у вогонь», зазначає Російська служба ВВС.

«Ми не припускали такого великого хвилювання за і проти, яке виникло через російсько-український конфлікт. Візит театральної трупи «Ленком» до Ізраїлю в, як то кажуть, «шість вечора після війни», — йдеться в офіційному релізі, поширеному Ороном.

Після того, як було оголошено про майбутні гастролі, в інтернеті оголосили збір підписів під закликом скасувати вистави через те, що деякі артисти підтримують агресію росії, і за три дні петиція проти спектаклю театру зібрала понад 5 тисяч підписів.

Серед противників виступу артистів були і росіяни, які залишили росію після початку путінської агресії проти України.

Так, за словами письменника Віктора Шендеровича, через путіна на росію зараз «звалилися такі часи, в які стало вже зовсім неможливим пройти між крапельками».

«І ще недавно здавалося тупувато-пародійним питання з минулих часів: „З ким ви, Майстри культури?“ — стало абсолютно законним, головним і чи не єдино важливим питанням», — написав він у соцмережі.

Підтримала Шендеровича культуролог Мар'яна Геллер. За її словами, не можна платити чималі гроші за спектакль, «на які куплять черговий автомобіль для z-армії».

«Сьогодні Ленком — це театр Пєвцова з православ'ям головного мозку, Леонова-сина, що збирає і дарує злочинній армії автомобілі, Желєзняк, яка страждає в госпіталях, Лазарєвих-молодших і Варшаверів, які продалися, та інших артистів. Я не хочу розбиратися, хто з них за, а хто тихо мовчить. Для мене весь цей театр заслуговує на бойкот», — пише вона.

«Театр Ленком — читай, Z-ком, хочуть привезти на гастролі та грати виставу „Поминальна молитва“ (читай, спекуляція на єврейській темі) на сцені театру Габіма. Блюзнірство. Дорогі ізраїльтяни зі стажем, ви мені можете пояснити, що це таке?», — обурився російський актор театру і кіно Анатолій Білий, який виїхав до Ізраїлю.

Спонсорами гастролей «Ленкому» в Ізраїлі були департамент культури при уряді Москви, «Сбербанк», а також один з олігархів — за допомогою приватної компанії.

Нагадаємо, днями помер колишній режисер «Ленкому» Гліб Панфілов.

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