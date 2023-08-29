Радник Офісу президента України Михайло Подоляк назвав таємний похорон Євгена Пригожина на напівзакритому цвинтарі символом страху кремлівського диктатора путіна

«Бездоганно. Все, що потрібно розуміти про нинішню Росію та її майбутнє…», — так описав похорон ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина Михайло Подоляк.

«Таємний похорон екс-глави «Вагнера» Пригожина як абсолютний символ справжнього страху Путіна. Навіть після демонстративного вбивства «вагнерівця» в небі над Твер'ю російський диктатор панічно боїться справжніх масових протестів. Боїться пам'яті, розмов, сумнівів, порівнянь. Боїться. Боїться своїх «героїв», нав'язливо розчиняючи їх у невідомості.

Невідоме місце похорону, невідомий цвинтар Петербурга, невідомий час, невідома кількість «супроводжуючих осіб», невідомі інформаційні повідомлення. Просто тому, що Путіну страшно…", — наголосив Подоляк.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

105

Читайте нас у Facebook та Instagram