37.36 / 38.18 40.61 / 41.59
Київ: +33
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Блоги

«Таємний похорон екс-глави „Вагнера“ пригожина — абсолютний символ справжнього страху путіна», — Михайло Подоляк

20:14 29 серпня 2023
Євген Пригожин
Радник Офісу президента України Михайло Подоляк назвав таємний похорон Євгена Пригожина на напівзакритому цвинтарі символом страху кремлівського диктатора путіна

«Бездоганно. Все, що потрібно розуміти про нинішню Росію та її майбутнє…», — так описав похорон ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина Михайло Подоляк.

«Таємний похорон екс-глави «Вагнера» Пригожина як абсолютний символ справжнього страху Путіна. Навіть після демонстративного вбивства «вагнерівця» в небі над Твер'ю російський диктатор панічно боїться справжніх масових протестів. Боїться пам'яті, розмов, сумнівів, порівнянь. Боїться. Боїться своїх «героїв», нав'язливо розчиняючи їх у невідомості.

Невідоме місце похорону, невідомий цвинтар Петербурга, невідомий час, невідома кількість «супроводжуючих осіб», невідомі інформаційні повідомлення. Просто тому, що Путіну страшно…", — наголосив Подоляк.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

105

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мобілізація

Названо область, де мобілізацію буде посилено найближчим часом

військовий

«Орієнтуймося на цю цифру, це неминуче»: воєнний аналітик спрогнозував, скільки українців необхідно мобілізувати найближчих пів року

Актор Максим Віторган

Російського актора, який назвав війну проти України ганьбою росії, «вирізали» з серіалу, замінивши дипфейком

Гороскоп

«Зайвих» грошей не буває: які три знаки Зодіаку отримають до кінця тижня додатковий прибуток

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту