Ракетний удар терористів по Києву: є загиблі та поранені

Російські окупанти продовжують удари ракетами і дронами по території України. Зокрема, в ніч на середу, 30 серпня, вибухи лунали у Київській, Одеській, Черкаській та Кіровоградській областях. У всіх згаданих регіонах працювали українські сили ППО, повідомляють «ФАКТИ» з посиланням на представників місцевої влади.

«Нічна повітряна атака. Такого потужного нападу Київ не відчував з весни. Ворог здійснив масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників і ракет. Спочатку війська рф застосували ударні БПЛА (попередньо боєприпаси shahed, що баражирують боєприпаси). Незабаром на столицю полетіли ракети авіації ТУ-95мс», — йдеться у повідомленні глави КМВА Сергія Попка.



За його словами, всього силами та засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей. Після атаки у столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

«На жаль, загинули люди. У Шевченківському районі, на території підприємства уламки ракет убили двох людей, ще одна отримала пошкодження. Також, внаслідок падіння елементів ракет виникли руйнування та пожежі у Шевченківському та Дарницькому районах. У місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС», — додав він.

За словами мера столиці Віталія Кличка, внаслідок ракетної атаки ворога в Києві загинули 2 особи. ще дві — отримали поранення та госпіталізовані.

Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, російські нелюди в черговий раз завдали удару по Куп'янську.

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